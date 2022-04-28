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В Тяжинском округе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Вместе с волонтерами Победы глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров присоединился к Всероссийской акции, приуроченной к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Георгиевская ленточка» продлится до 9 мая 2022 года.
Параллельно прошла акция «Красная гвоздика». Значки символизируют память о павших героях и благодарность ныне живущим ветеранам боевых действий. Средства от приобретенных значков «Красная гвоздика» направляются на медицинскую помощь ветеранам России.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
28/04/2022
Общество
Тяжин

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