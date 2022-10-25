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В Тяжинском округе стартовали Всекузбасские спортивные игры младших школьников

В соревнованиях «Смелость быть первыми» принимают участие учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ округа. На базе Тяжинской средней школы № 2 прошёл муниципальный этап соревнований по шахматам. В турнире приняли участие 5 команд из четырёх образовательных организаций округа – Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова, Тяжинских СШ № 2 и 3, Итатской СШ имени Т.Ф. Данкевич.
По итогам соревнований места среди команд распределились следующим образом:
I место – Тяжинская СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова;
II место – Итатская СШ имени Т.Ф. Данкевич;
III место – Тяжинская СШ № 3.
В личном первенстве среди мальчиков 1-4 класса победителями и призёрами стали:
I место – Артём Рудко, учащийся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова;
II место – Евгений Марценко, учащийся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова;
III место – Павел Ащук, учащийся Итатской СШ имени Т.Ф. Данкевич.
В личном первенстве среди девочек 1-4 класса победителями и призёрами стали:
I место – Динара Калимулина, учащаяся Итатской СШ имени Т. Ф. Данкевич;
II место – Вероника Крюгер, учащаяся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова;
III место – Татьяна Картавцева, учащаяся Итатской СШ имени Т. Ф. Данкевич.

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kuzbassnews.ru
25/10/2022
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