В Тяжинском округе стартовали Всекузбасские спортивные игры младших школьников

В соревнованиях «Смелость быть первыми» принимают участие учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ округа. На базе Тяжинской средней школы № 2 прошёл муниципальный этап соревнований по шахматам. В турнире приняли участие 5 команд из четырёх образовательных организаций округа – Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова, Тяжинских СШ № 2 и 3, Итатской СШ имени Т.Ф. Данкевич.

По итогам соревнований места среди команд распределились следующим образом:

I место – Тяжинская СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова;

II место – Итатская СШ имени Т.Ф. Данкевич;

III место – Тяжинская СШ № 3.

В личном первенстве среди мальчиков 1-4 класса победителями и призёрами стали:

I место – Артём Рудко, учащийся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова;

II место – Евгений Марценко, учащийся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова;

III место – Павел Ащук, учащийся Итатской СШ имени Т.Ф. Данкевич.

В личном первенстве среди девочек 1-4 класса победителями и призёрами стали:

I место – Динара Калимулина, учащаяся Итатской СШ имени Т. Ф. Данкевич;

II место – Вероника Крюгер, учащаяся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н.И. Масалова;

III место – Татьяна Картавцева, учащаяся Итатской СШ имени Т. Ф. Данкевич.