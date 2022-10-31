В Тяжинском округе треть работников культуры прошли обучение и повышение квалификации в федеральных учебных центрах

В рамках реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» специалисты осваивали новые компетенции вместе с преподавателями ведущих ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Владивостока и Кемерова. В 2022 году в дистанционном формате прошли обучение 13 специалистов библиотек, Домов культуры, музея и школы искусств.

В октябре 2022 года художественный руководитель Кубитетского СДК – филиала МБУК «ЦНТиКДД» Елена Борисовна Филиппи прослушала курс ЕVENT-менеджмента в Краснодарском государственном институте культуры.