В Тяжинском округе в дистанционном формате отпраздновали 75-летие Победы

В посёлке Тяжинский по случаю памятной даты, на площади Победы с видеообращением к населению выступил глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин.

За годы войны из Тяжинского района на фронт было призвано 7786 человек, из них 4323 человека, не вернулись домой. Александр Петрович Назаров и Григорий Иосифович Шилов за ратные подвиги в годы войны были удостоены звания Героя Советского Союза. Сегодня в Тяжинском муниципальном округе проживают 154 труженика тыла. В годы войны, не щадившие сил, для того чтобы обеспечить бойцов всем необходимым, эти замечательные люди воплощали в жизнь лозунг: «Все для фронта! Все для Победы!».

На площади Победы окружного центра, состоялось возложение цветов к мемориалу тяжинцам погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. При этом соблюдалось социальное дистанцирование и другие требования безопасности в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Расположившись перед домом единственного в округе участника войны Петра Петровича Мелькер, работники культуры, самодеятельные артисты и участники кавалькады ретроавтомобилей поздравили ветерана с праздником. Для фронтовика подготовили концерную программу.

Родился он в деревне Георгиевка Тяжинского района. В 17 лет был направлен в город Новокузнецк на КМК, где работал вырубщиком. В феврале 1944 года отправился на фронт. Принял боевое крещение на Белорусском фронте, где воевал в составе экипажа самоходного орудия ИСУ-122 наводчиком пушки. Кузбассовец форсировал Одер и дошел до Эльбы.

После ранения, ветеран получил тяжелые ожоги и частично утратил зрение. Находился на излечении в госпитале в Германии 6 месяцев, а затем еще 7 месяцев – в городе Горьком. Фронтовик награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, польским орденом «За Одер», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

В родную деревню Петр Петрович Мелькер вернулся в 1949 году инвалидом. Трудился в родном хозяйстве на разных работах, в основном в животноводстве. Его трудовой стаж составляет более 45 лет. Сейчас ветеран проживает в поселке Тяжинский.

Также в этот день концерт прошел перед домом жительницы блокадного Ленинграда Евгении Ивановны Гладиковой. С четырехлетнего возраста она воспитывалась в детском доме. В блокадном Ленинграде находилась девять месяцев. В июне 1942 года вместе с другими воспитанниками детдома ее эвакуировали из осажденного города. Евгения Ивановна поблагодарила земляков за внимание и выразила уверенность в том, что наш народ, победивший фашизм, одолеет и коронавирус.

В день 75-летнего юбилея Великой Победы тяжинцы приняли активное участие в акциях «Поем двором», «Окна Победы» и «Бессмертный полк-онлайн». Также в округе прошел автопробег военной автомобильной ретротехники по маршруту «Тяжин – Акимо-Анненка – Итат –Тяжин».