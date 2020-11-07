В Тяжинском округе в онлайн-формате прошел XVI фестиваль национальных культур

В Кемерове устанавливают источник загрязнения реки с покрасневшей водой Жители Кемерова в пятницу опубликовали в социальных сетях фотоснимки с набережной Искитимки, на...

В Новокузнецке изменили работу морга после видео с телами умерших на полу Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый в морге Новокузнецка. На видео тела умерших в...

Чиновник Минздрава Кузбасса отправлен в отставку за некачественную работу Власти Кемеровской области уволили руководителя направления материально-технического снабжения...