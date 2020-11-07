В Тяжинском округе в онлайн-формате прошел XVI фестиваль национальных культур

Loading...
Организатором фестиваля «Мы живем семьей единой» выступил центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального района.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жители Кемерова в пятницу опубликовали в социальных сетях фотоснимки с набережной Искитимки, на...
|
Ранее в социальных сетях появился видеоролик, снятый в морге Новокузнецка. На видео тела умерших в...
|
Власти Кемеровской области уволили руководителя направления материально-технического снабжения...
|
За несвоевременную подготовку сводной потребности медорганизаций в оборудовании для обеспечения...