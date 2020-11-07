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В Тяжинском округе в онлайн-формате прошел XVI фестиваль национальных культур

Организатором фестиваля «Мы живем семьей единой» выступил центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Управления культуры администрации Тяжинского муниципального района.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/11/2020
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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