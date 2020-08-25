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В Тяжинском округе ветераны совершили виртуальное путешествие по Кузбассу

В рамках реализации региональной программы «Кузбасское долголетие» и подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса в центре социального обслуживания населения организуют для представителей старшего поколения увлекательные виртуальные путешествия по родному краю.
Получатели социальных услуг на дому отправились по красивейшим местам региона. На этот раз пожилые люди посетили Поднебесные Зубья, Томскую Писаницу, Кузнецкую крепость, Азасскую пещеру, город-музей под открытым небом – Мариинск, побывали в Таштаголе, где находится скульптура «Золотая Шория», в городе Кемерово посетили монумент «Память шахтерам Кузбасса».
Также ветераны посмотрели видеосюжет «Шорская таежная легенда и реальная история горы Казыр».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/08/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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