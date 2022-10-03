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В Тяжинском округе воссоздали старинный жатвенный обряд

В музейной комнате Акимо-Анненского СДК - филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности участники театрального коллектива «Судари и сударыни» показали землякам белорусский народный обряд «Дожинки». Такие ритуально-магические действия, совершались крестьянами в последний день жатвы хлебов.
При завершении уборки хлебов, в поле оставляли пучок колосьев (борода). Его с особыми словами подгибали к земле, прося щедрого урожая на следующий год. Последний сноп несли в хату к главному хлеборобу. Хозяин в ответ угощал гостей душистым хлебом и кашей из овсяной муки с салом. Дожиночные обряды сопровождались жатвенными песнями, хороводами и гаданиями. Программу посвятили Году культурного наследия народов России.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/10/2022
Культура
Тяжин
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