В Тяжинском округе завершается первый сезон в детском загородном лагере «Олимпиец»

Все сотрудники оздоровительного лагеря прошли тестирование на COVID-19. Наличие справки об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом – обязательное условие для приема детей. Отменены встречи с родителями. Запрещен доступ на территорию посторонним лицам. Вожатым и детям нельзя покидать лагерь до окончания смены.
Несмотря на все эти ограничения, путевки в «Олимпиец» раскуплены на все сезоны. Вот уже несколько лет сотрудники лагеря организуют работу по программе «В здоровом теле – здоровый дух». Дети участвуют в спортивных марафонах, творческих квестах, фотокроссах, танцевальном батле. «Со спектаклем за воротами» к ребятам приезжали актеры народного театра «Лица» РДК «Юбилейный».
Второй сезон лагеря стартует 29 июля. Перед этим будет проведена тщательная дезинфекция всех помещений.
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