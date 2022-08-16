В Тяжинском округе завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

Глава муниципалитета Виктор Ефремович Серебров побывал на объектах, где ведутся ремонтные работы. Это Тяжинский детский сад № 5 «Светлячок» и Итатский детсад № 1 «Гусельки», где произведена замена автоматизированной пожарной сигнализации. Сотрудники этих учреждений своими силами выполнили косметический ремонт.

В Итатском детском саду №4 «Дюймовочка» готов пакет документов для проведения процедуры торгов по замене автоматизированной пожарной сигнализации.

В Итатской средней школе имени Тамары Файвишевны Данкевич все готово к началу учебного года. Еще до летних отпусков сотрудники выполнили текущий ремонт. Близятся к завершению работы по замене АПС.