Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе завершается подготовка образовательных учреждений к новому учебному году

Глава муниципалитета Виктор Ефремович Серебров побывал на объектах, где ведутся ремонтные работы. Это Тяжинский детский сад № 5 «Светлячок» и Итатский детсад № 1 «Гусельки», где произведена замена автоматизированной пожарной сигнализации. Сотрудники этих учреждений своими силами выполнили косметический ремонт.
В Итатском детском саду №4 «Дюймовочка» готов пакет документов для проведения процедуры торгов по замене автоматизированной пожарной сигнализации.
В Итатской средней школе имени Тамары Файвишевны Данкевич все готово к началу учебного года. Еще до летних отпусков сотрудники выполнили текущий ремонт. Близятся к завершению работы по замене АПС.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/08/2022
Образование
Тяжин

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus