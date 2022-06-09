В Тяжинском округе завершается посевная кампания

По состоянию на 8 июня производственная программа выполнена на 98,6 %. По зерновым культурам, при плане 15993 гектара фактически посеяно 15768 га. Выполнен план по технической культуре – рапсу. Его посеяно 10524 га (102,1 %). По льну при плане 900 гектаров, фактически посеяно 402 га (45 %). Резкий спад цены, отсутствие спроса, сложности при уборке повлияли на недосев.

Тяжинским агропромышленным техникумом план по посадке картофеля перевыполнен с большим плюсом. При плане 2 гектара, было посажено 8 га. Полным ходом идет работа на паровом поле округа, а это более 12,5 тысяч гектаров пашни. Начались работы по защите посевов от сорной растительности и вредителей. Впереди большая работа по введению пашни в оборот.