В Тяжинском округе завершилась акция по доставке благотворительного угля

Специалисты центра социального обслуживания населения и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних доставили благотворительный уголь 87 гражданам (семьям) из 27 населенных пунктов округа. Каждый заявитель получил по 4 тонны топлива. Доставка угля населению осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Благотворительный уголь получили 49 пенсионеров (одиноко проживающих или семьи, состоящие только из пенсионеров), не имеющие льгот на приобретение топлива по федеральному и региональному законодательству, со среднедушевым доходом, не превышающим 150 % прожиточного минимума.

Также углем обеспечены 37 малоимущих семей с детьми, не имеющих федеральных или региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива и 1 семья малоимущих граждан трудоспособного возраста, попавших в трудную жизненную ситуацию, имеющих среднедушевой доход ниже 100 % прожиточного минимума.

Денежные затраты, направленные на проведение благотворительной акции составили 483,7 тыс. рублей.