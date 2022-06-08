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В Тяжинском округе завершилась первая смена в загородном оздоровительном лагере «Олимпиец»

В рамках военно-патриотической смены «Отчизны верные сыны» отдохнули 65 ребят из образовательных учреждений муниципалитета. За пять дней юнармейцы прошли все испытания спартакиады.
В первый день ребята метали гранату, лазали по канату, подтягивались, бегали на 60 и 1000 метров, разбирали и собирали автомат АК-74, а также рассказывали о себе в визитных карточках. Второй день – это строевая подготовка, рукопашный бой, стрельба, перетягивание каната и конкурс командиров. На третий день ребят ждали тропа разведчиков, тактическая игра «Лазертаг» и задания по основам медицинских знаний. Четвертый день юнармейцы посвятили творчеству – оформляли боевой листок и участвовали в конкурсе «История».
На закрытии смены присутствовал глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. Ребята получили заслуженные награды. По итогам соревнований команда «Барс» (Тяжинская СШ № 3) заняла первое место и получила переходящий кубок победителя спартакиады. Второе место у команды «Пламя» (Тяжинская СШ № 2) и третье место досталось команде «Патриот» (Тяжинская СШ № 1). Все команды получили денежные премии.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/06/2022
Образование
Тяжин

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