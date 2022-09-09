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В Тяжинском округе завершилась профилактическая операция «Пламя»

В ней принимали участие сотрудники федерального государственного пожарного надзора ОНДПР Тяжинского округа, представители отдела МВД России по Тяжинскому округу, учреждений сферы социальной защиты населения и администрации Тяжинского муниципального округа.
В частном секторе рейдовые группы провели профилактические беседы с населением. Разъяснили правила безопасной эксплуатации печного отопления и электрооборудования, а также рассказали об установлении особого противопожарного режима и необходимых мероприятиях в этот период.
В ходе профилактической операции «Пламя» было совершено 42 подворовых обхода, вручено 136 листовок, проведено 294 инструктажа и беседы о правилах пожарной безопасности в жилых домах. Информацией было охвачено более 300 человек. Кроме того, за это время в жилых домах проверили наличие и функционирование автономных дымовых пожарных извещателей.

 

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/09/2022
Общество
Тяжин
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