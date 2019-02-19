В Тяжинском районе 157 человек приняли участие в гонке «Лыжня России-2019»

Старт XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки состоялся на территории загородного лагеря «Олимпиец». С приветственным словом к лыжникам обратилась заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.

В рамках массовой лыжной гонки все желающие могли выполнить нормативы комплекса «ГТО». После соревнований, волонтеры-молодогвардейцы угощали участников лыжной гонки горячим чаем и гречневой кашей.

Победители массовой лыжной гонки были награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.