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В Тяжинском районе 157 человек приняли участие в гонке «Лыжня России-2019»

Старт XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки состоялся на территории загородного лагеря «Олимпиец». С приветственным словом к лыжникам обратилась заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова.
В рамках массовой лыжной гонки все желающие могли выполнить нормативы комплекса «ГТО». После соревнований, волонтеры-молодогвардейцы угощали участников лыжной гонки горячим чаем и гречневой кашей.
Победители массовой лыжной гонки были награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/02/2019
Спорт
Тяжин
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