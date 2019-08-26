В Тяжинском районе 50 человек бесплатно получили уголь

Дорогая школа: сколько стоит собрать ребенка в первый класс Лето пролетело незаметно, и пора вновь готовиться к школе.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в странах СНГ и Грузии «Мама, хочу!» – самая популярная фраза в детских магазинах. Фигурные ручки, блестящие обложки...

В Кузбассе с 1-го сентября вырастет плата за капитальный ремонт С 1-го сентября минимальный взнос на капремонт многоквартирного дома составит 6,71 рубля за 1...