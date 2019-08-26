В Тяжинском районе 50 человек бесплатно получили уголь

В рамках областной акции получателями угля стали граждане пожилого возраста с размером пенсии, не превышающей 150 % величины прожиточного минимума.
В ходе акции специалисты центра социального обслуживания населения доставили благотворительный уголь в 19 населенных пунктов. Каждый заявитель получил по 4 тонны топлива. Доставка угля осуществлялась за счет средств местного бюджета. Всего его было вывезено 200 тонн.
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