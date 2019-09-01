В Тяжинском районе 54 семьи с детьми бесплатно получили уголь по областной акции

Это малообеспеченные семьи, не имеющие федеральных и региональных мер социальной поддержки на приобретение топлива. Семьи выразили губернатору Кузбасса Сергею Евгеньевичу Цивилеву слова благодарности за оказанную поддержку. Такая помощь сократит материальные затраты семей, поможет зимой поддерживать тепло в жилье.
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