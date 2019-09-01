В Тяжинском районе 54 семьи с детьми бесплатно получили уголь по областной акции

В Кемерове Ока в ДТП уложила на крышу автомобиль В Кемерово на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства, сообщает...

В Кузбассе закрыты все пляжи и места отдыха у воды В субботу, 31 августа, спасательное ведомство Кузбасса сообщило, что в регионе закрыты все...

Звезды российского кино приедут на фестиваль в Кузбасс После артисты примут участие в создании Аллеи звезд и высадят на ней первые молодые деревца....