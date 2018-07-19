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В Тяжинском районе 60 человек стали обладателями скандинавских палок по областной акции

В Кузбассе «палочки здоровья» быстро набирают популярность, в регионе действуют десятки специальных маршрутов для скандиходов. Всего с начала акции в 2015 году такой спортинвентарь получили более 300 тяжинцев. При спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский действует клуб любителей скандинавской ходьбы.
Польза для здоровья при этом несомненна – скандинавская ходьба повышает выносливость, нормализует функционирование сердечно-сосудистой системы и мозгового кровоснабжения, улучшает координацию движений и обмен веществ.
В районном Доме культуры «Юбилейный» палки для скандинавской ходьбы ветеранам вручила исполняющая обязанности начальника управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального района Татьяна Владимировна Кузнецова. Также каждый пожилой человек получил поздравительную открытку от главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина. С ответным словом выступила председатель районного Совета ветеранов Людмила Петровна Стебайлова.
Директор Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Евгений Николаевич Жернаков дал для сторонников активного образа жизни мастер-класс по скандинавской ходьбе. Затем перед собравшимися выступили солисты Андрей Мартыненко и Владимир Зырянов.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/07/2018
Здоровье
Тяжин
Новости Кузбасса
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