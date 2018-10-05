В Тяжинском районе наведением порядка и озеленением занимались 1432 человека

На улицах и площадях работали студенты агропромышленного техникума, бюджетники, работники жилищно-коммунального хозяйства и предприятий. Было задействовано 34 единицы техники.

В ходе субботника убрано 27 мест массового отдыха (парков, скверов, площадей). Также проведена уборка территорий 29 учреждений культуры, 36 образовательных и 17 медицинских учреждений.

За пределы населенных пунктов вывезено 236 кубометров мусора. Участники субботника скосили траву на площади 1270 квадратных метров. Высажено 114 деревьев и 171 кустарник. Также проведена опиловка 38 деревьев.