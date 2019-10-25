В Тяжинском районе открылась передвижная книжная выставка

В библиотеке поселка Октябрьский побывала передвижная книжная выставка «Читаем всей семьей».
Выставка организована отделом комплектования Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова. Главная цель – в условиях недостаточного поступления новой литературы предоставить возможность сельским жителям познакомиться с новыми книгами из фондов Тяжинской центральной районной и детской библиотек.
Открыла передвижную выставку заведующая отделом комплектования центральной районной библиотеки Лариса Викторовна Корнелюк. Главный библиотекарь Елена Владимировна Назарова и библиограф Тяжинской центральной детской библиотеки Галина Ивановна Леонтьева провели книжные обзоры для взрослых и детей.
Библиотекарь Ирина Николаевна Семенова провела для ребят мастер-класс по изготовлению книжных закладок. Читатели выразили благодарность за возможность познакомиться с новинками. Передвижная книжная выставка продолжит работу в сельских библиотеках района в течение года.
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