В Тяжинском районе открылась передвижная книжная выставка

Прокуратура выявила поборы с родителей в школах Кузбасса Прокуроры выявили незаконный сбор денег с родителей учеников в школах четырех городов и трех...

Экс-главе Мариинска отказали в восстановлении в должности Бывшему главе Марринского городского поселения при рассмотрении апелляции в Кемеровском областном...

Сергей Цивилев остался недоволен качеством связи на кузбасской трассе Губернатор Кузбасса остался недоволен качеством связи на трассе в Новокузнецк. Как рассказал Сергей...