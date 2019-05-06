В Тяжинском районе отметили 25-летний юбилей центра социального обслуживания населения

На празднике присутствовали заместитель главы Тяжинского муниципального района по социальным вопросам Оксана Васильевна Коновалова, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, начальник управления социальной защиты населения Ольга Николаевна Саватейкина, ветераны учреждения, главы городских и сельских поселений и многие другие.

Под звуки «Венского вальса» на сцену вышли ведущие праздника юрисконсульт Центра Наталья Викторовна Рахимходжаева и социальный работник Ирина Петровна Захарова, а с ними маленькие путешественницы – сестры Дарья и Наталья Дзалбо. Вместе с присутствующими в зале они совершили увлекательное путешествие длиною в 25 лет. Мероприятие началось с демонстрации фильма-сказки об истории центра.

В 1989 году при районном отделе социального обеспечения было открыто отделение социальной помощи на дому. С января 1994 года распоряжением администрации района было сформировано самостоятельное учреждение. Так началась история центра социального обслуживания населения, который на сегодняшний день является неотъемлемым звеном в жизни Тяжинского района.

От лица главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина, замглавы Оксана Васильевна Коновалова вручила юбилярам «Сертификат на магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ +».

Директор центра Ольга Михайловна Ряшина в своем докладе выразила слова благодарности в адрес ветеранов учреждения. Также она отметила детей сотрудников центра – за активное участие в жизни коллектива, всем им были вручены памятные подарки.

Коллективу центра от начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области Елены Анатольевны Ворониной был вручен Памятный знак милосердия, добра и любви.

Почетной грамотой департамента социального обслуживания населения Кемеровской области награждены работники ЦСОН: заведующая отделением срочного социального обслуживания Татьяна Александровна Вдовина, социальный работник социального обслуживания на дому № 2 Ольга Геннадьевна Хохрякова, специалист по социальной работе отделения срочного социального обслуживания Надежда Викторовна Толстова и социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 1 Наталья Витальевна Киселева.

Благодарностью начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области награждены главный бухгалтер Марина Викторовна Холодова, заведующая отделением социального обслуживания на дому № 4 Ольга Георгиевна Конопелькина, социальный работник отделения социального обслуживания на дому № 1 Татьяна Викторовна Чвыркова. Почетными грамотами и благодарственными письмами главы Тяжинского муниципального района и управления социальной защиты населения были отмечены 28 работников учреждения.

Праздничное настроение присутствующим помогали создать коллектив воспитанников Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик» (заведующая Ольга Анатольевна Караульнова), детский танцевальный коллектив «Созвездие» (руководитель Ольга Владимировна Еременко) и вокальная студия Тяжинского центра дополнительного образования (руководитель Инга Юрьевна Номаль).

Заключительным аккордом торжественного мероприятия стал флешмоб, в ходе которого в исполнении сотрудников учреждения прозвучало стихотворение «Нам целых 25», посвященное юбилею ЦСОН. К торжеству его написала соцработник отделения социального обслуживания на дому № 4 Ольга Сергеевна Анискович.