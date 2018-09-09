В Тяжинском районе отметили 94-ю годовщину со дня образования территории

В рамках праздничных мероприятий в районном центре прошла молодежная акция в форме мини-опроса на знание истории района. Для детей и подростков организовали спортивную эстафету.

В фойе районного Дома культуры «Юбилейный» была развернута выставка декоративно-прикладного искусства. В РДК прошел торжественный прием у главы района. Со словами приветствия к собравшимся обратились глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин и председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин.

Звание «Почетного гражданина Тяжинского района» было присвоено заместителю главного врача по медицинской части Тяжинской районной больницы Тамаре Ильиничне Мартынкиной. На Доску Почета занесены имена жителей района, добившихся высоких результатов в профессиональной деятельности: заслуженного учителя Российской Федерации Светланы Константиновны Клагиш, главы крестьянского (фермерского хозяйства) Михаила Тимофеевича Кудринского, управляющего крестьянским (фермерским) хозяйством Росликов Степан Валерьевич – Геннадия Николаевича Музылева.

Также на Доску Почета занесены и лучшие трудовые коллективы. Это коллективы муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (директор Оксана Васильевна Карабанова), Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Тяжинская районная больница» (главный врач Денис Александрович Кузьмин), ООО «Адмирал» (директор Александр Николаевич Жуковский), Акимо-Анненского сельского Дома культуры – филиала № 9 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» (заведующий Алла Николаевна Юстус), а также коллектив животноводов сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский» (бригадир Петр Юрьевич Веривейко).

Имена жителей Тяжинского муниципального района и коллективы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие Тяжинского муниципального района, будут занесены в Книгу Почета Тяжинского района. Также 22 человека были награждены Почетной грамотой и Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района.

Перед собравшимися выступили юнармейцы команды «Барс». Участники художественной самодеятельности подарили приглашенным на торжественный прием у главы района музыкальные подарки.

На площади Ленина состоялась вечерняя концертно-развлекательная программа, в которой приняли участие лучшие эстрадные коллективы и солисты поселка Тяжинский. Завершились торжества праздничным фейерверком.