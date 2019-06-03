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В Тяжинском районе отпраздновали Международный день защиты детей

На площади Победы поселка Тяжинский состоялась церемония торжественного вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
В игровой зоне «Хуторок» работали детские аттракционы. В Тяжинском центре дополнительного образования дети приняли участие в игре-квесте «Колесо истории Кузбасса». Также ребят ждала игротека (видео-приставки, настольные и компьютерные игры).
На площади Ленина для детей прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, игровая программа «Карапузики» для детей от 0 до 3-х лет, конкурс рисунков на асфальте, танцевально-игровая программа, турниры по шашкам и шахматам. Также здесь состоялось торжественное открытие праздника «Радуга планеты детства». Кроме того прошли молодежная акция по распространению листовок «За безопасность!» и акция с участием воспитанников детского дома «Ласточкино гнездышко» по распространению буклетов «Забери счастье домой!».
В Парке культуры и отдыха прошли игровая программа «Детства счастливая страна», квест-игра «За ЗОЖ», концерт с участием подростков, работающей молодежи и ветеранов «Я люблю свою гитару».
В РДК «Юбилейный» состоялся отчетный концерт детской эстрадной студии «Квинта» «Зажигаем звезды». В городских и сельских поселениях прошел Единый клубный день «Мир похож на цветной луг».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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