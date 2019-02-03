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В Тяжинском районе побывали участники патриотической акции «Снежный десант 2019»

Эту акцию студенческие отряды ВУЗов Кемеровской области проводят ежегодно. Движение охватывает все больше волонтеров, в нем участвуют студенты из Кузбасса, других регионов Российской Федерации и даже ближнего зарубежья. В студенческий отряд «Сибирский путь» входят студенты не только из российских городов Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Пермь, Нижний Новгород, но также и Казахстана.
Студентов тепло приняли в поселке Листвянка. В школе добровольцы провели массу различных мероприятий для учащихся. Это и мастер-класс по изготовлению поделок, подвижные игры, беседы по профориентации и здоровому образу жизни, концертная программа.
В поселке участники «Снежного десанта» очистили от сугробов остановочные павильоны и помогли пожилым людям. Затем студенты посетили школьный музей, где познакомились с историей поселка.

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kuzbassnews.ru
03/02/2019
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