В Тяжинском районе побывали участники патриотической акции «Снежный десант 2019»

Эту акцию студенческие отряды ВУЗов Кемеровской области проводят ежегодно. Движение охватывает все больше волонтеров, в нем участвуют студенты из Кузбасса, других регионов Российской Федерации и даже ближнего зарубежья. В студенческий отряд «Сибирский путь» входят студенты не только из российских городов Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск, Пермь, Нижний Новгород, но также и Казахстана.

Студентов тепло приняли в поселке Листвянка. В школе добровольцы провели массу различных мероприятий для учащихся. Это и мастер-класс по изготовлению поделок, подвижные игры, беседы по профориентации и здоровому образу жизни, концертная программа.

В поселке участники «Снежного десанта» очистили от сугробов остановочные павильоны и помогли пожилым людям. Затем студенты посетили школьный музей, где познакомились с историей поселка.