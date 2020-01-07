В Тяжинском районе подведены итоги по новогоднему оформлению

В Кемерове двое налетчиков раздели горожанина В дежурную часть отдела полиции «Заводский» города Кемерово обратился 28-лений мужчина и сообщили,...

В Калтане заселили новый многоквартирный дом В Калтане 45 семей получили ключи от квартир в новом многоквартирном доме. Об этом в соцсетях...

Молодого мужчину почти месяц безуспешно разыскивают в Кузбассе По информации, которой поделились у себя на официальной странице в соцсетях волонтеры поисково-...