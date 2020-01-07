В Тяжинском районе подведены итоги по новогоднему оформлению

Среди предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности определены лучшие. Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии за лучшее новогоднее оформление учреждений социальной сферы награждено государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Тяжинская районная больница» (главный врач Денис Александрович Кузьмин).
За лучшее новогоднее оформление зданий среди предприятий всех форм собственности такой же наградой отмечено общество с ограниченной ответственностью «Орион» (директор Евгений Фатыхович Галямов).
За лучшее снежное оформление среди предприятий всех форм собственности Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждено муниципальное бюджетное учреждение культуры районный Дом культуры «Юбилейный» (директор Сергей Анатольевич Куличков).
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