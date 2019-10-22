В Тяжинском районе подведены итоги уборочной компании

Зерновые культуры убраны с площади 21611 гектаров, с урожайностью 20,4 центнера с гектара. Валовый сбор зерна в амбарном весе составил 40 тысяч тонн, 18,5 центнеров с гектара. Кроме этого убраны технические культуры: рапс яровой, сурепка, горчица с площади 2916 гектаров, с урожайностью рапса – 18,1 центнеров с гектара.

Хорошие результаты дала традиционная культура – озимая рожь, незаслуженно обиженная ценой реализации. В хозяйствах ООО «Рассвет», ООО ОПХ «Новопокровское», ИП КФХ Росликов С.А., СПК «Пичугинский», урожайность составила более 24-30 центнеров с гектара. В целом по району урожайность озимых составила 22,4 центнера с гектара в амбарном весе. С площади 5205 гектаров собрано 12,7 тонн зерна, почти 30 % от общего сбора.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что озимая пшеница не оправдала надежды: «Эта сельхозкультура, занимавшая половину посевной площади озимых – 2 тысячи гектаров, сработала с результатом в 19 центнеров с гектара. Сорт оказался не для наших погодных условий. Смогли посеять небольшие площади более зимостойкого сорта. По оперативной информации мы в числе девяти районов (из 17-ти) с урожайностью более 20 центнеров с гектара. По области показатель – 22 центнера, Прокопьевский, Гурьевский и Кемеровский районы собрали более 26 центнеров».