В Тяжинском районе подвели итоги конкурсов на лучшее новогоднее оформление

За победу в районном смотре-конкурсе в номинации «Лучшее световое оформление здания среди предприятий всех форм собственности» Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждён коллектив общества с ограниченной ответственностью «Орион» (директор Евгений Фатыхович Галямов).

За победу в районном смотре-конкурсе в номинации «Лучшее световое оформление здания в социальной сфере» Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии отмечен коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Тяжинская районная больница» (главный врач Денис Александрович Кузьмин).

За победу в районном смотре-конкурсе в номинации «Лучшее снежное оформление частного сектора» Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района с вручением денежной премии награждён житель посёлка Тяжинский Александр Серафимович Яковлев.

В посёлке Тяжинский подведены итоги поселкового смотра-конкурса «Лучший снежный спортивно-игровой городок, лучшее праздничное новогоднее оформление зданий, учреждений, объектов потребительского рынка». В тройку лидеров в номинации «Лучший снежный городок в частном секторе» вошли: Владимир Степанович Гуров, Александр Серафимович Яковлев, Мария Степановна Отт.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждений, предприятий» призовые места заняли коллективы Тяжинской районной больницы (главный врач Денис Александрович Кузьмин), детского сада «Золотой Ключик» (заведующая Ольга Анатольевна Караульнова) и агропромышленного техникума (директор Олег Алексеевич Белинский).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка» победил коллектив магазина «Радуга» (индивидуальный предприниматель Зинаида Михайловна Тюрина). Победителям вручены сувенирная продукция и Почётные грамоты главы Тяжинского городского поселения Николая Александровича Петракова.

Администрация Акимо-Анненского сельского поселения подвела итоги новогоднего конкурса. В номинации «Лучшее праздничное оформление жилых домов и прилегающей территории» почётными грамотами были награждены Максим Владимирович Стакин, Наталья Викторовна Баранова и Галина Дмитриевна Барташевич.

В номинации «Лучшее праздничное новогоднее оформление зданий, учреждений, и объектов торговли» благодарственными письмами были отмечены коллективы Акимо-Анненского детского сада «Солнышко», Акимо-Анненского СДК и Бороковский сельский филиал Тяжинской централизованной библиотечной системы.