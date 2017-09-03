В Тяжинском районе подвели итоги летней оздоровительной кампании

В лагерях дневного пребывания было оздоровлено 278 детей.
В загородном оздоровительном лагере «Олимпиец» отдохнул 101 ребенок, в палаточном лагере – 72 подростка. В лагере труда и отдыха с пользой провели время 20 ребят. Более 600 школьников побывали в многодневных походах по озерам Хакасии, Кузнецкому Алатау и другим живописным местам.
В различных экскурсиях приняли участие 129 детей. Также ребятишки побывали в детских оздоровительных центрах «Лазурный» и «Океан», в международном детском центре «Артек», поучаствовали в очередной смене «Республики Беспокойных Сердец».
Также у школьников была возможность поработать на каникулах. По соглашению о социальном партнерстве главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина с руководителями, на предприятиях, в учреждениях и организациях было трудоустроено 107 несовершеннолетних.
В городских и сельских поселениях работали дворовые площадки и клубные формирования. На летних каникулах для ребят были организованы различные мероприятия – беседы, встречи с интересными людьми, скаутский слет, областная спартакиада. Всего летней оздоровительной кампанией в Тяжинском районе охвачено более 2 тысяч детей.
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