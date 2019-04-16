В Тяжинском районе при переходе на цифровое телевидение жителям помогли волонтеры

Студенты-второкурсники Тяжинского агропромышленного техникума отработали более 50 заявок. Чтобы настроить приставки ДVВ-Т2, обеспечивающие трансляцию 20-ти бесплатных каналов, на некоторые адреса волонтерам приходилось выходить по несколько раз.
Все заявители остались довольны работой добровольцев, а ребята, выполняя эту работу, получили бесценный опыт, который пригодится им в дальнейшей учебе и жизни.
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