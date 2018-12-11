В Тяжинском районе продолжается акция «Чтим и помним»

Накануне 96-й годовщины со дня рождения Героя Кузбасса, Николая Ивановича Масалова молодогвардейцы Максим Подлесных и Никита Митрошин очистили снег на могиле ветерана Великой Отечественной войны, а затем возложили цветы.

При штурме Берлина 30 апреля 1945 года знаменщик 220-го гвардейского полка спас из-под огня немецкую девочку. Он стал прообразом монумента советскому воину-освободителю работы Евгения Вучетича в Трептов-парке, в столице поверженной Германии.

Николай Иванович Масалов родился 10 декабря 1922 года в селе Вознесенка Тисульского района Кемеровской области в семье колхозников, где было шестеро ребятишек. Отец, как и дед, был кузнецом. Николай, окончив курсы МТС, работал в колхозе «Новая жизнь» трактористом.

В годы Великой Отечественной войны с боями прошел 2,5 тысячи километров в составе Брянского, Сталинградского, Юго-Западного, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал от фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Белоруссию, Польшу, Германию. Форсировал Днепр, Днестр, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. Был дважды контужен, трижды ранен.

Николай Иванович Масалов награжден орденами Отечественной войны I, II степени, орденом Славы III степени, 22 медалями. Он почетный гражданин городов Берлина и Вайсенфельсе, Тяжинского района, Герой Кузбасса. После войны Н.И. Масалов вернулся в родную Кемеровскую область, в поселок Тяжин, где и прожил всю свою жизнь. Многочисленные ранения не позволили ему работать, как и прежде трактористом. Николай Иванович стал завхозом в детском саду, затем комендантом в райисполкоме. Легендарный воин скончался в декабре 2001 года.

Отдел молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района и молодогвардейцы проводят акцию «Чтим и помним» на постоянной основе.