В Тяжинском округе продолжается работа по записи воспоминаний о фронтовиках

Журналистский проект «Навеки в памяти народной», посвящен 75-летию Великой Победы.

Александр Петрович Назаров (1919 – 1944 гг.)

Родился 12 декабря 1919 года в селе Ступишино (ныне - Тяжинский округ Кемеровской области - Кузбасса). С 1927 года проживал вместе с семьёй в городе Ачинске, где окончил среднюю школу. В июне 1941 года окончил Московский институт философии, истории и литературы, с 1940 года работал в Центральном музее В. И. Ленина. С начала войны Назаров в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1942 году окончил Московское артиллерийское училище. С марта того же года – на фронтах Великой Отечественной войны.

К июню 1944 года майор Александр Назаров был агитатором политотдела 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время Белорусской операции. 25 июня 1944 года Назаров, находясь в составе 259-го стрелкового полка, вышел к Западной Двине и принял активное участие в ее форсировании в районе поселка Шумилино Витебской области Белорусской ССР. Майор А. П. Назаров погиб в бою. Посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза.

Рассказывает Евгения Носова – учащаяся 7 класса Ступишинской средней школы имени Героя Российской Федерации С. Н. Морозова

«На восьмой день войны Александр Петрович Назаров добровольцем ушел на фронт. Сначала он был направлен в запасной полк, а затем стал курсантом военного Московского училища. В феврале 1942 года он был выпущен лейтенантом и непосредственно участвовал в боях.

В 1943 году Назаров уже заместитель командира полка, шлет домой боевые короткие письма: «Идет все отлично. Служится хорошо. Не беспокойтесь. Стал майором». Это уже во время боев в Белоруссии. Волевой, высокообразованный офицер, блестящий оратор, он умел вдохновлять воинов на подвиги личным примером.

Шел третий день наступления 43-й армии под Витебском. Противник открыл бешеный огонь по восточному берегу Западной Двины, стремясь сорвать переправу. Тогда агитатор политотдела армии Назаров бросился к реке, увлекая за собой весь батальон, который переправился на противоположный берег реки и захватил плацдарм.

В этом бою майор Назаров пал смертью храбрых. Это было 25 июня 1944 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года майору Александру Петровичу Назарову посмертно было присвоено высокое звание Героя. Номер Звезды – 6090.

На нашей школе установлена мемориальная доска с именем Александра Петровича Назарова. Мы очень гордимся тем, что он учился в нашей школе, и всегда чтим память Героя».