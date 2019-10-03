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В Тяжинском районе продолжается реализация программы «Школа безопасности»

В отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района состоялась встреча со специалистом следственного комитета Светланой Владимировной Юдаковой. Встреча была проведена с целью профилактики мошеннических действий в отношении пожилых людей и повышения уровня финансовой грамотности ветеранов.
Жертвами мошенников становятся все слои населения, ограничений в возрасте, месте жительства и социальном положении нет. Однако, как правило, по схемам «родственник совершил правонарушение», либо «деньги в долг», жертвами становятся граждане пожилого возраста, имеющие взрослых детей.
Светлана Владимировна рассказала ветеранам о способах и видах современного мошенничества. Особое внимание во время беседы было уделено телефонному мошенничеству. Также отдыхающие в отделении дневного пребывания узнали о том, как не стать жертвами злоумышленников, как обезопасить себя и родных от преступных посягательств.
Пенсионеры попросили проводить подобные встречи чаще и доводить до них информацию о новых видах мошенничества.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/10/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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