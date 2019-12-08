В Тяжинском районе продолжается запись воспоминаний о фронтовиках

Эта работа проводится в рамках журналистского проекта «Навеки в памяти народной», посвященного 75-летию Великой Победы.

Дмитрий Михайлович Махно (1919 – 1973 гг.)

Родился в деревне Успенка Тяжинского района. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Служил шофером в Белорусском военном округе. В 1941 году воинская часть, в которой служил Дмитрий Михайлович, была направлена на переформирование, после чего переброшена на Карельский фронт в 114 Краснознаменную Свирскую стрелковую дивизию. На фронте был сапером-разведчиком в инженерном батальоне. Дважды ранен, контужен. Принимал участие в освобождении городов Олонец, Сортавала, Никель, Петсамо, норвежского города Киркенес.

Награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья» и другими. 24 июня 1945 года участвовал в параде Победы в Москве. После окончания войны остался служить на севере, а выйдя на пенсию в 1960 году, продолжал работать в той же воинской части № 44210.

Рассказывает Владимир Семенович Фрибус – племянник участника Великой Отечественной войны, житель посёлка Тяжинский:

«Мне очень хотелось бы в канун 75-летия Победы рассказать о своем родном дяде, брате матери. Попал он служить в стрелковую дивизию на Кольском полуострове. Всю войну он провоевал там, на севере разведчиком-сапером. В июне 1944 года при форсировании реки Свирь ему довелось под вражеским огнем разминировать подступы к реке, чтобы дать возможность нашим войскам ее форсировать и провести наступательную операцию по ликвидации вражеских укреплений. Тогда он обезвредил больше ста мин, за что и был награжден орденом Красной звезды.

Еще он рассказывал о том, как в октябре 1944 года под эшелонированным огнем противника он с товарищами в условиях полнейшего бездорожья прокладывал путь нашим войскам. Это было нужно для того чтобы тяжелая артиллерия смогла пройти и выбить вражеские войска из хорошо обороняемых укреплений. За этот подвиг был удостоен медали «За отвагу».

В составе сводного полка Карельского фронта он был удостоен права участвовать в параде Победы на Красной площади. Когда он к нам приезжал, и если показывали по телевизору этот эпизод, когда войска подходили к мавзолею и бросали фашистские знамёна, дядя всегда говорил: «Вот, смотрите, второй ряд, четвертый с краю, это я».

Старшина Махно был дважды ранен, контужен, но после войны остался служить в рядах Советской Армии. На фотографии если посмотреть, ведь, сколько у него медалей и орденов, и все это награды за геройские поступки. Тогда еще не было юбилейных. Дядя часто бывал в школах, рассказывал детям о военных событиях, о том, как проходила служба. Был заядлым охотником, рыболовом. Мы ребятишками всегда его с удовольствием слушали, разинув рты.

Он воспитал двух дочерей. Вообще был оптимистом, любил пошутить, знал множество прибауток, несмотря на то, что, казалось бы, военный человек и должен быть строгим. Вот такой человечный был мужик, я им горжусь».