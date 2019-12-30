В Тяжинском районе продолжается запись воспоминаний о фронтовиках

Эта работа проводится в рамках журналистского проекта «Навеки в памяти народной», посвященного 75-летию Великой Победы.

Николай Денисович Зырянов (1925 – 1994 гг.)

Родился в селе Шестаково Чебулинского района. С июля 1943 года воевал стрелком в составе 77-й стрелковой дивизии 65-й армии 2-го Белорусского фронта, затем до февраля 1945 года – разведчиком в 676 стрелковом полку. С боями прошёл Украину, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию, форсировал Днепр и Вислу. Был дважды ранен. После войны жил в посёлке Тяжинский, работал начальником караула техбазы «Запсибзолото». Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Рассказывает Владимир Николаевич Зырянов – сын участника Великой Отечественной войны Николая Денисовича Зырянова из поселка Тяжинский: «Седой, почему-то всегда с грустными глазами – таким у меня остался в памяти отец. В 17 лет уйти на фронт, я вот, например себе этого вообще не представляю. Сначала он был в стрелковом полку, боевое крещение принял при форсировании реки Днепр в 1943 году.

Отец рассказывал, как они на плотах переплывали через Днепр: «Стоит пушка и рядом со мной командир артиллерийской батареи, молоденький лейтенант, только с училища видать. Тут снаряд как ухнул, лейтенант так на меня посмотрел, и в воду ушёл. Если бы я стоял с той стороны всё бы для меня на этом закончилось». Высадились они на берег, пошли в атаку под огнём противника. Тут отец почувствовал, что ногу будто зажгло. Ну, всё ранило, подумал он и упал. Когда нога попала в воду, послышалось шипение. Оказалось, что раскалённый осколок пробил первую крышку и застрял в портсигаре. Это был дедов портсигар, перед отправкой на фронт отцу его отдала бабушка. Вот и выручил подарок, а то было бы ещё одно ранение».

Рассказывает Галина Николаевна Зубцова – дочь участника Великой Отечественной войны Николая Денисовича Зырянова из поселка Тяжинский: «Однажды придя со школы, я увидела, что отец смотрел кинофильм «Батальоны просят огня». На экране был эпизод, когда необстрелянных солдат бросили на форсирование Днепра. Ребята лежали, прижавшись к земле, и никак не могли подняться, когда их командир призывал пойти в бой. Когда уже во весь рост встал полковник, только тогда они пошли в атаку. Отец мне сказал: «Да, Гала, это было именно так».

При форсировании Днепра отец был ранен осколками мины. В полевом госпитале их приходилось вытаскивать вживую, потому что не было обезболивающих средств. Насколько же это было больно, не испытавшим подобного сложно этого не понять. Один осколок остался на всю жизнь в плевре легкого, так отец и умер с этим кусочком металла. Для того чтобы прооперировать нужно было убрать два или три ребра. Ему доктор сказал: «Если не хочешь ходить боком, лучше осколок не трогать».

Рассказывает Владимир Николаевич Зырянов – сын участника Великой Отечественной войны Николая Денисовича Зырянова из поселка Тяжинский: «Отец прилёг как-то отдохнуть, а я увидел у него на шее что-то темное, подумал, может родинки. Я говорю: «Пап, что это у тебя тут». Потрогал, а оттуда осколок выпал. Видимо организм их выталкивал. У него вся шея была в этих мелких осколочках. Довелось отцу хлебнуть лиха, что и говорить.

Потом папа служил в войсковой разведке. Был там из Боготола охотник, он забрал батю к себе в разведвзвод. Однажды они пошли в рейд, и только стали перебегать через поле как из леса вынырнула немецкая танковая колонна. Наших разведчиков заметили и начали стрелять. Тут уже кто куда, кого-то сразу убили, кто-то пытался зарыться в стога. Только это не помогло, их фашисты пожгли из огнемета. Отец же забрался в узкий зазор под мостком. Когда танки пошли через него, мосток просел, и моему бате пробило пятку кованым гвоздём. Ночью кое-как выбрался оттуда, и опираясь на палку, пошёл к своим. К утру спустился в низинку, вокруг туман, не видно ничего. Слышно только, что сверху кто-то разговаривает. Вот только не разобрать, на каком языке - на немецком или на русском. К этому времени он уже много крови потерял, голова кружилась всё сильнее, поэтому решил прорываться. Подошел ближе и услышал русскую речь. Понял, что среди своих.

В другой раз взял он с товарищами «языка». Завернули его в плащ-палатку, забросили на плечо и стали отходить. Тут фашисты с собаками начали преследование и шли буквально по пятам. Впереди показалось болото. В критической ситуации тот самый сибиряк-охотник из Боготола разглядел посреди трясины остров и провел туда разведчиков. Как рассказывал отец, действовали быстро - развели костер с таким расчетом, чтобы все вокруг заволокло дымом: «В итоге немцы прошли на остров, а мы в это время двигались почти навстречу им, только немного вбок. Только поэтому и ушли».

Рассказывает Галина Николаевна Зубцова – дочь участника Великой Отечественной войны Николая Денисовича Зырянова из поселка Тяжинский: «На мысль записать боевой путь своего отца, меня натолкнула учительница истории Галина Ивановна Сиганова. Когда я училась в 10 классе, нам было дано задание – собрать материал о человеке, который прошел Великую Отечественную войну. Я, конечно же, написала об отце. Он с боями прошел Украину, Белоруссию, Польшу и в сорока километрах от Германии его настигла пуля фашистского снайпера. Это было тяжелое ранение, пуля попала в плечо. Отец был направлен в госпиталь, где долго лечился. Домой вернулся только в конце 1945 года. Приехал работать в Тяжин и устроился на техбазу «Запсибзолото». У него всего две записи в трудовой книжке. Одна о том, что принят на работу, другая – об увольнении в связи с выходом на заслуженный отдых. С мамой, то есть со своей будущей женой он встретился в 1946 году. В браке у них родилось двое детей, я дочь Галина и мой брат – Владимир. Есть три внука – это Влад, Стас и Наталья, и два правнука –Илюша и Матвей.

Низкий земной поклон нашему отцу, дедушке и прадедушке от его детей, внуков и правнуков. За его мужество, честность и доброту, которые он пронес через всю жизнь. Своему отцу я посвятила стихотворение и назвала его «Он наш отец».

Отец мой в 43-ем стал солдатом,

Сибиряков призвали на прорыв.

Отважные и стойкие ребята,

Шли в бой, о смерти позабыв.

Под вой мин и шквал снарядов,

Форсировал он Днепр тогда.

За подвиг тот, была награда,

И этот орден – «Красная звезда».

Шли страшные бои, отец уже в разведке,

Не раз ходил за «языком».

Он был тогда и молодой, и крепкий,

И раны заживали все на нем.

Рассказывал отец, дойдя до Польши,

Форсировал он Вислу в январе.

Фашистский снайпер притаился,

Оставил метку на плече.

За этот бой медалью наградили,

Медаль ведь «За отвагу» та была.

Но в госпиталь отца сопроводили,

Сквозная рана знать себя дала.

Когда Победу праздновали люди,

Отец мой в госпитале был.

И там ему медаль вручили

За то, что наш народ непобедим.

Домой вернулся в 45-м,

Когда была на улице зима.

Сестра встречала, мама, брат, ребята,

Невеста позже уж была.

Работал честно, был районным депутатом,

Двоих детей с женой растил.

Но фронтовые раны не исчезли,

Недуг от них итогом был.

Ушёл из жизни тихо, незаметно,

Обычный рядовой солдат.

Он наш отец и будем помнить вечно,

Его спокойный с памятника взгляд».