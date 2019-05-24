В Тяжинском районе продолжаются весенне-полевые работы

Сельхозпредприятия района провели сев на площади 13,2 тыс. гектаров, что составляет 69 % ярового сева. Крестьянско-фермерские хозяйства Михаила Тимофеевича Кудринского и Константина Ивановича Рапана уже закончили посевную кампанию.

Погодные условия этой недели - каждый день с осадками, пока не позволяют закончить посевную СПК «Пичугинский», ООО «Рассвет» и другим хозяйствам. Сложно идет посевная в ООО «совхоз Тяжинский», КФХ «Суязова Т.М.», ИП «Шаров С.П.». В основном это поломки техники и отсутствие ГСМ.

Начальник отдела сельского хозяйства администрации Тяжинского муниципального района Валентина Владимировна Закроева отметила, что качеству сева можно поставить оценку «хорошо», но есть и хозяйства, справившиеся с посевной на «отлично»: «Почти во всех сельскохозяйственных предприятиях организовано горячее питание - обед, ужин. Все участники посевной, можно сказать, работают на совесть. А по-другому на земле и нельзя. В отрасли животноводства наши аграрии готовятся к переходу на летне-пастбищное содержание».