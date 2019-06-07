В Тяжинском районе продолжена благотворительная акция по выдаче молочных продуктов малообеспеченным семьям

Начат ремонт теплотрассы в Новокузнецке на пр. Октябрьском Дальнейшая эксплуатация теплотрассы без капитального ремонта могла привести к аварийной ситуации,...

В Кемерове из-за дня рождения Александра Пушкина ограничат движение Сегодня, 6 июня, в областном центре ограничат движение автомобильного транспорта. Это связано с...

Мэр Новокузнецка прокомментировал ситуацию с отсутствием горячей воды в нескольких домах В Кузнецком, Орджоникидзевском, Заводском и Новоильинском районах Новокузнецка горячее...