В Тяжинском районе продолжена благотворительная акция по выдаче молочных продуктов малообеспеченным семьям
Акция организована по инициативе депутата Совета народных депутатов Кемеровской области Сергея Сергеевича Григорьева, при поддержке ООО «Сибирские продукты». В набор входят молоко, кефир, сметана, ряженка и йогурт.
Такие наборы получили пять семей находящихся в трудной жизненной ситуации и воспитывающим малолетних детей. В ответ семьи выражали слова благодарности С.С. Григорьеву за внимание и поддержку.
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