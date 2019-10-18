В Тяжинском районе проходит кампания по призыву на военную службу

В Кузбассе студент совершил самоубийство По словам очевидца, парень покончил жизнь самоубийством. Тело беловчанина нашли в гаражах возле...

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