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В Тяжинском районе проходит кампания по призыву на военную службу

Состоялось два заседания призывной комиссии, через которые прошло около 60 юношей, из них 26 человек будут отправлены в воинские части. По плану осенью 2019 года ряды Вооруженных Сил России должны пополнить 39 ребят из Тяжинского района.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/10/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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