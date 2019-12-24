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В Тяжинском районе проходит межведомственная операция «Пламя»

Операция направлена на выявление случаев нарушений при использовании печного отопления, электропроводки населением, профилактику пожарной безопасности и гибели людей. В первую очередь, это семьи с детьми.
В профилактической операции принимают участие сотрудники МЧС, полицейские, специалисты администрации Тяжинского городского поселения и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Так участники рейда посетили многодетные семьи. Проводили беседы с родителями и детьми. Говорили о том, как вести себя при пожаре, проговаривали с детьми куда звонить, к кому обращаться, рассказывали о случившихся пожарах. В этот день посетили 72 многодетные семьи. Всем вручены памятки по пожарной безопасности.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
24/12/2019
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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