В Тяжинском районе проходит межведомственная операция «Пламя»

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Операция направлена на выявление случаев нарушений при использовании печного отопления, электропроводки населением, профилактику пожарной безопасности и гибели людей. В первую очередь, это семьи с детьми.
В профилактической операции принимают участие сотрудники МЧС, полицейские, специалисты администрации Тяжинского городского поселения и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Так участники рейда посетили многодетные семьи. Проводили беседы с родителями и детьми. Говорили о том, как вести себя при пожаре, проговаривали с детьми куда звонить, к кому обращаться, рассказывали о случившихся пожарах. В этот день посетили 72 многодетные семьи. Всем вручены памятки по пожарной безопасности.
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