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В Тяжинском районе проходят мероприятия, посвященные 95-летию территории

Заведующая Бороковской сельской библиотекой Надежда Николаевна Барсукова познакомила земляков с книгой Олега Викторовича Костюнина «История земли Тяжинской». Собравшиеся с интересом послушали документальный рассказ о жителях села, о том, какой вклад они внесли в развитие района. Также была организована выставка-просмотр краеведческих тематических папок с кратким обзором представленного материала.
В Почаевском сельском клубе открылась выставка рисунков школьников «Край мой». В Чулымском СДК прошло мероприятие для детей, посвященное 95-летию Тяжинского района. Ребята посмотрели документальный фильм «Земля тяжинская», а также узнали много нового об образовании районного центра. Также подростки поучаствовали в беседе о знаменитых людях района.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/03/2019
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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