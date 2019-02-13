В Тяжинском районе прокурор добился обеспечения на котельных нормативного запаса угля

Прокуратурой Тяжинского района в ходе проверки было установлено, что на четырех угольных котельных, отапливающих три населенных пункта (пос. Тяжин, Листвянка и Ново-Восточный), отсутствовал неснижаемый нормативный запас топлива на 7 суток.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к обслуживающей организации об устранении выявленных нарушений.

Тяжинский районный суд 30 января удовлетворил иск прокурора и обязал предприятие, обслуживающее котельные, обеспечить на них неснижаемый нормативный запаса твердого топлива на 7 суток.

В настоящее время в котельных находится необходимый запас угля, сообщает пресс-служба прокуратуры области.