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В Тяжинском районе прокурор добился обеспечения на котельных нормативного запаса угля

Прокуратурой Тяжинского района в ходе проверки было установлено, что на четырех угольных котельных, отапливающих три населенных пункта (пос. Тяжин, Листвянка и Ново-Восточный), отсутствовал неснижаемый нормативный запас топлива на 7 суток.

В связи с этим прокурор района обратился в суд с исковым заявлением к обслуживающей организации об устранении выявленных нарушений.

Тяжинский районный суд 30 января удовлетворил иск прокурора и обязал  предприятие, обслуживающее котельные, обеспечить на них неснижаемый нормативный запаса твердого топлива на 7 суток.

В настоящее время  в котельных находится необходимый запас угля, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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kuzbassnews.ru
13/02/2019
Общество
Топ
Тяжин
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