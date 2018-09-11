В Тяжинском районе прошел командный шахматный блиц-турнир среди школьников

Соревнования состоялись в Тисульской средней школе (директор Юлия Владимировна Конева) по инициативе отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района. В них приняли участие команды Итатской СШ, Тисульской СШ, Тяжинских средних школ № 2 и № 3.

По результатам турнира победила команда Тяжинской средней школы № 2, набрав 23,5 очков. Второе место, с результатом 12,5 очков, заняла команда Тисульской СШ и третье место, с результатом 11 очков, досталось команде Итатской СШ.

В личном зачёте победил Тимур Радохлеб из команды Тяжинской средней школы № 2, набравший 6 очков. Второе место у представителя команды Тяжинской средней школы № 3 Степана Рысева (результат 5,5 очков) и третье место занял Никита Волков из команды Итатской СШ (результат 5 очков).

Победители турнира, посвящённого VII Всекузбасскому дню шахмат, награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района и сладкими призами.