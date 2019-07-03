В Тяжинском районе прошел объезд территории Новопокровского сельского поселения

В нем приняли участие глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, глава Новопокровского сельского поселения Сергей Петрович Даниленко, руководители структурных подразделений администрации района, представители районного Совета ветеранов и районной больницы.

Участники объезда посетили ряд объектов социальной сферы. В Новопокровском ФАПе необходимо в плановом порядке заменить ветхие оконные рамы, на пластиковые стеклопакеты, а также обустроить бытовую комнату. В школе также нужно менять старые окна. Кроме того здесь не хватает лыжных ботинок. В СДК помимо промывки системы отопления следует капитально отремонтировать наружную стену, а также провести частичный ремонт кровли. На первоначальном этапе в ближайшее время будет составлена смета необходимых объемов работ.

В селе Малопичугино глава района С. Н. Кошкин поручил службам разработать проект реконструкции моста через реку Серта. В ФАПе необходимо увеличить количество приемов фельдшера. В Малопичугинском СДК глава района поручил отделу ЖКХ совместно с управлением культуры просчитать возможность оптимизации системы электроотопления. В детсаду «Родничок» решено провести ревизию и регулировку канализационной системы. Также участники объезда посетили крупнейшую в районе животноводческую ферму СПК «Пичугинский».