В Тяжинском районе прошел объезд территории Преображенского сельского поселения

В очередном объезде приняли участие глава Тяжинского муниципального района Сергей Николаевич Кошкин, председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального района Александр Иванович Сорокин, глава Преображенского сельского поселения Виктор Николаевич Божко, руководители структурных подразделений администрации района, представители районного Совета ветеранов, МЧС и районной больницы.
В селе Преображенка участники объезда территории посетили объекты социальной сферы: школу, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. В селе готовятся к открытию реконструированного мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны, перенесенного на новое место.
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