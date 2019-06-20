В Тяжинском районе прошел объезд территории Преображенского сельского поселения

В Кемерове перекроют движение из-за строительства кольцевой развязки В Кемерове дорожники приступили к строительству кольцевой развязки на пересечении Притомского и...

Названа предварительная дата начала отопительного сезона в Кузбассе Новый отопительный сезон в Кемеровской области начнется осенью. Об этом сообщает пресс-служба...

Новокузнечане ожидают резкого роста стоимости коммунальных услуг Новокузнечан ждет резкий рост платы за коммунальные услуги. По информации пресс-службы...