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В Тяжинском районе прошел областной детский фестиваль-конкурс

В отборочном туре фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества «Шаг к успеху» приняли участие более 100 самодеятельных артистов из городов Анжеро-Судженск и Мариинск, Кемеровского, Ижморского, Тисульского, Тяжинского и Чебулинского районов. Юные артисты состязались в шести номинациях: эстрадный и народный вокал, ансамбли и солисты, инструментальное и цирковое искусство.
Выступления конкурсантов прошли на двух площадках – в Листвянском СДК и детской школе искусств № 31. Тяжинский район на фестивале представили учащиеся детской школы искусств № 31, участники художественной самодеятельности РДК «Юбилейный», Нововосточного, Малопичугинского, Листвянского СДК – филиалов «Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности».

Культура
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/02/2019
Культура
Анжеро-Судженск
Верх-Чебула
Ижморский
Кемерово
Мариинск
Тисуль
Тяжин
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