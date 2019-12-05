В Тяжинском районе прошел очередной объезд территории

Авиарейс из Новокузнецка в Москву задержан на девять часов Два авиарейса из Новокузнецка до Москвы задерживаются. Один из них вылетит через девять часов после...

Старую кемеровскую новогоднюю ель отдали Промышленновскому району Старая искусственная ёлка, которая на протяжении одиннадцати лет устанавливалась на площади Советов...

Под Новокузнецком столкнулись два грузовика, один из водителей погиб В четверг в Кузбассе около десяти часов утра на объездной дороге вокруг Новокузнецка произошло...