Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском районе прошел очередной объезд территории

В объезде райцентра приняли участие представители администрации Тяжинского городского поселения, заместители главы и руководители структурных подразделений администрации Тяжинского муниципального района. Основное внимание обратили на новогоднее оформление поселка Тяжинский и размещение несанкционированной рекламы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/12/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Авиарейс из Новокузнецка в Москву задержан на девять часов
Два авиарейса из Новокузнецка до Москвы задерживаются. Один из них вылетит через девять часов после...
Старую кемеровскую новогоднюю ель отдали Промышленновскому району
Старая искусственная ёлка, которая на протяжении одиннадцати лет устанавливалась на площади Советов...
Под Новокузнецком столкнулись два грузовика, один из водителей погиб
В четверг в Кузбассе около десяти часов утра на объездной дороге вокруг Новокузнецка произошло...
Из Кемерова откроется регулярный авиарейс до Красноярска
Компания NordStar с 4 января 2020 года запустит регулярный авиарейс Y7-71/72 Кемерово — Красноярск...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus