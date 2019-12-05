В Тяжинском районе прошел очередной объезд территории

В объезде райцентра приняли участие представители администрации Тяжинского городского поселения, заместители главы и руководители структурных подразделений администрации Тяжинского муниципального района. Основное внимание обратили на новогоднее оформление поселка Тяжинский и размещение несанкционированной рекламы.
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