В Тяжинском районе прошел очередной субботник по уборке снега

На улицы вышли 430 человек – работники социальной сферы, бизнеса, предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, студенты Тяжинского агропромышленного техникума.
На субботнике было задействовано 65 единиц техники. От снежных заносов и наледи очистили 157 дворовых территорий, 69 остановочных павильонов, 306 километров дорог.
От снега освобождены 52 кровли многоквартирных домов и 106 кровель в частном секторе. За пределы поселков Тяжинский и Итатский вывезено 212 кубометров снега.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В популярном сообществе в социальной Сети 1 февраля рассказали, что в Кировском районе областной...
|
Полицейские выяснили, что предпринимательница решила сделать заказ на партию детских игрушек в...
|
Грузовик, который вез кирпичи в Алтайский край, съехал с проехжей части. Об этом сообщает отдел...
|
По данным городского комитета природных ресурсов, продлится режим № 1 до 18:00 субботы, 3 февраля.