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В Тяжинском районе прошел очередной субботник по уборке снега

На улицы вышли 430 человек – работники социальной сферы, бизнеса, предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, студенты Тяжинского агропромышленного техникума.
На субботнике было задействовано 65 единиц техники. От снежных заносов и наледи очистили 157 дворовых территорий, 69 остановочных павильонов, 306 километров дорог.
От снега освобождены 52 кровли многоквартирных домов и 106 кровель в частном секторе. За пределы поселков Тяжинский и Итатский вывезено 212 кубометров снега.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/02/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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