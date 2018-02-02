В Тяжинском районе прошел очередной субботник по уборке снега

Соцсети: в Кировском районе Кемерова обнаружили тело мужчины В популярном сообществе в социальной Сети 1 февраля рассказали, что в Кировском районе областной...

Жительница Мысков хотела купить игрушки, но стала жертвой мошенников Полицейские выяснили, что предпринимательница решила сделать заказ на партию детских игрушек в...

Фура с кирпичами съехала с дороги в Ленинске-Кузнецком Грузовик, который вез кирпичи в Алтайский край, съехал с проехжей части. Об этом сообщает отдел...