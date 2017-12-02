В Тяжинском районе прошел первый этап профилактической акции «Безопасный лед»

Целью этой акции было предупредить жителей района об опасностях, которым может подвергнуться человек на водных объектах в поздний осенний период.

За время акции в районе было проведено 13 профилактических рейдов по водным объектам, во время которых составлены беседы с населением с охватом 177 человек. В школах района проведено 215 занятий с учащимися, активисты молодежного движения распространяли памятки, предупреждающие о безопасном поведении на водоемах.

В целом, цель акции достигнута, проведено массовое знакомство с правилами безопасного поведения на водоемах тех жителей района, кто этих правил не знал. Те же, кто уже знаком с этими правилами, освежил их в памяти. Главный итог профилактической акции – в районе не допущено несчастных случаев на льду.