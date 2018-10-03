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В Тяжинском районе прошла благотворительная акция

В рамках традиционной областной акции по обеспечению отдельных категорий граждан овощными наборами, 30 граждан из числа инвалидов-колясочников, инвалидов, находящихся на постоянном постельном режиме, а также членов семей военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике получили по 50 кг картофеля и по 10 кг моркови, свеклы и капусты.
Доставка овощной продукции из СПК «Береговой» Кемеровского района осуществлялась за счет спонсорских средств индивидуального предпринимателя Валерия Анатольевича Росликова. Каждому получателю овощей вручена открытка от губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилева.
Получателям овощные наборы доставили сотрудники Центра социального обслуживания населения Тяжинского муниципального района совместно с волонтерами отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума, а также главы сельских поселений.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/10/2018
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса
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