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В Тяжинском районе прошла благотворительная акция

В рамках действующих программ социальной поддержки населения администрация Кемеровской области приняла решение предоставить сортовой семенной картофель нуждающимся семьям.
Участниками акции стали 85 многодетных семей Тяжинского района. Они получили бесплатно по 100 кг семенного картофеля. Картофель привезен из колхоза имени Ильича (село Новобачаты, Беловский район).
Вместе с картофелем каждой семье вручена открытка от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева с пожеланиями здоровья, благополучия и домашнего тепла. В ответ семьи выражали в адрес администрации Кемеровской области слова благодарности за заботу.

Общество
Белово
Тяжин
kuzbassnews.ru
05/06/2019
Общество
Белово
Тяжин
Новости Кузбасса

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