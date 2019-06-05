В Тяжинском районе прошла благотворительная акция

Губернатор пообещал кузбасскому Новокузнецку метро Скоростное метро может быть построено в Новокузнецке к открытию чемпионата России по рабочим...

В Кузбассе закрыли опасную пекарню Роспотребнадзор проверил деятельность предприятия и обратился в суд В Мариинске приостановили...

В Новокузнецке на 1 июня 2019 года приобретено 150 однокомнатных квартир для детей-сирот В Кемерове завершается строительство 9-этажного жилого дома на ул. Менжинского Кировского района, в...