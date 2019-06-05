В Тяжинском районе прошла благотворительная акция

В рамках действующих программ социальной поддержки населения администрация Кемеровской области приняла решение предоставить сортовой семенной картофель нуждающимся семьям.
Участниками акции стали 85 многодетных семей Тяжинского района. Они получили бесплатно по 100 кг семенного картофеля. Картофель привезен из колхоза имени Ильича (село Новобачаты, Беловский район).
Вместе с картофелем каждой семье вручена открытка от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева с пожеланиями здоровья, благополучия и домашнего тепла. В ответ семьи выражали в адрес администрации Кемеровской области слова благодарности за заботу.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Скоростное метро может быть построено в Новокузнецке к открытию чемпионата России по рабочим...
|
Роспотребнадзор проверил деятельность предприятия и обратился в суд В Мариинске приостановили...
|
В Кемерове завершается строительство 9-этажного жилого дома на ул. Менжинского Кировского района, в...
|
С начала сезона активности клещей в больницы Кузбасса обратились 10 057 человек. И них 2 146...