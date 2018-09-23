В Тяжинском районе прошла декада дополнительного образования

В этом году традиционная декада допобразования посвящена 100-летию дополнительного образования в России.

В Тяжинском центре дополнительного образования ежедневно проходили экскурсии, где ребята познакомились с педагогами, с работой детских творческих объединений, своими глазами увидели творческие достижения учащихся центра – выставки работ детей и педагогов дополнительного образования.

Особой популярностью пользовались дни кукольного театра, изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества. Здесь ребята приняли активное участие в мастер-классах, игровых программах, творческих встречах, где ощутили себя настоящими творцами. Они с большим удовольствием фантазировали, сочиняли, пели и танцевали. Надолго останутся в памяти ребят и экскурсии в музей боевой славы воинов-интернационалистов.

Прошли во время декады дополнительного образования и незабываемые Дни дружбы. Педагоги центра отправились на встречу с ребятами в образовательные организации поселка, чтобы как можно больше охватить подростков дополнительным образованием. Здесь они презентовали свои творческие объединения, проводили шахматные турниры, мастер-классы по вязанию, рисованию, лепке, плетению и шитью.

Закончилась декада дополнительного образования музыкальным праздником. На площадке районного Дома культуры «Юбилейный» участники вокальной студии «Город детства», а также танцевальных коллективов «Созвездие» и «Эдельвейс» продемонстрировали свое творчество.