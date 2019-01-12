В Тяжинском районе прошла Декада спорта и здоровья

На центральной площади поселка Тяжинский проводились праздничные развлекательные программы. Игры конкурсы, спортивные эстафеты, хороводы организовали специалисты отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района, работники Парка культуры и отдыха поселка Тяжинский и волонтеры-молодогвардейцы.

По инициативе отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района прошел ряд мероприятий. В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялся Рождественский турнир поколений по волейболу, в котором приняло участие 6 команд. Возраст участников от 14 лет и старше. Победу одержали спортсмены старше 30 лет, на втором месте команды, возраст участников в которой до 30 лет и третье место досталось команде молодых «Юность1». Участники турнира награждены Почетными грамотами администрации Тяжинского муниципального района.

В спорткомплексе «Юность» поселка Тяжинский состоялось Первенство района по шахматам среди обучающихся образовательных организаций в двух возрастных группах. Почетные грамоты отдела молодежной политики и спорта и сладкие призы были вручены победителям – за 1 место Александру Богомазову (Тяжинская СШ № 2), за 2 место – Илье Вакуленко (Тяжинская СШ № 2). Также были награждены Дмитрий Дячек (Тяжинская СШ № 2) и Вячеслав Азаров (Тяжинская СШ № 3) занявшие третье место.

В спортзале Новопокровской школы прошел Открытый Рождественский турнир по мини-футболу среди образовательных организаций. Первое место в турнире заняла команда Итатского детско-юношеского центра, второе место у спортсменов Новопокровской основной школы и третье место досталось команде Новоподзорновской средней школы. Лучшими игроками турнира стали: Никита Волков (Итатский ДЮЦ), Роман Щигров (Новопокровская ОШ), Вячеслав Ткаченко (Новоподзорновская СШ). Лучшим вратарем турнира признан Алексей Карасев (Итатский ДЮЦ). Победители награждены Почетными грамотами отдела молодежной политики и спорта и тортами.